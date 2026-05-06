Publicado el plan para el pulpo para la campaña 2026-2027, que recoge la veda en mayo y junio

Archivo - Uno de los pulpos cocinados en la Fiesta del pulpo celebrada en O Carballiño en Orense. - Rosa Veiga - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 6 May. (EUROPA PRESS) - El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este miércoles el plan experimental para la gestión del pulpo para la campaña 2026/27, que recoge el periodo de veda biológica durante los meses de mayo y junio.

En concreto, el periodo de veda biológica para este año queda establecido entre las 23,59 horas del pasado 1 de mayo hasta las 5,00 horas del 1 de julio.

La Consellería do Mar y el sector pesquero acordaron los términos del plan experimental a finales del pasado abril. El objetivo de este documento es dar continuidad a las medidas técnicas consensuadas en los últimos años, las cuales, según la Xunta, "están permitiendo la recuperación de la especie tras las bajadas productivas, ajustando la pesca a su ciclo biológico".

Según lo establecido en este nuevo plan, la actual campaña de pesca finalizará a las 23,59 horas del próximo 1 de mayo, momento exacto en el que se iniciará el periodo de veda biológica para el cefalópodo. Esta parada obligatoria de la actividad se prolongará durante los meses de mayo y junio, terminando a las 05,00 horas del 1 de julio.

Durante este periodo de dos meses queda expresamente prohibida la captura, tenencia a bordo, trasbordo, desembarco, almacenamiento, venta o comercialización del pulpo por medio de cualquier arte. Además, las embarcaciones que se dedican a su captura con el arte de la nasa deberán retirar estos aparejos de su calamiento y llevarlos a puerto.

Según la Xunta, Mar y el sector decidieron introducir avances cualitativos en la gestión. Como gran novedad en esta campaña, el plan limita por primera vez la pesca accesoria, una medida "de gran calado" que supone "un avance cualitativo" en la protección del recurso y asegura que la actividad se centre estrictamente en los objetivos de sostenibilidad marcados.

CONDICIONES DE LA NUEVA CAMPAÑA

Una vez que termine la veda, la nueva campaña arrancará el 1 de julio manteniendo las reglas fundamentales para proteger el recurso. El peso mínimo de captura continuará fijado en 1 kilo por pieza (ya sea entero o eviscerado a bordo).

En cuanto a los topes máximos de captura, el plan divide la campaña en dos períodos para evitar la saturación de los mercados. Desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto, la cuota será de 35 kg por barco y día, a los que se añadirán 35 kg adicionales por cada tripulante enrolado y a bordo, estableciendo un límite máximo de 240 kg diarios.

En lo que reste de campaña (a partir del 1 de septiembre), la cuota subirá a 55 kg por embarcación y día, con 55 kg más por tripulante, quedando el tope máximo en 380 kg diarios.

Respecto a los horarios de trabajo, la actividad extractiva se iniciará a las 06,00 horas y finalizará a las 16,00 horas. No obstante, se permitirá que las embarcaciones salgan del puerto a partir de las 05,00 horas de la madrugada.