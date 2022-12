Reabren los polígonos de bateas de A Pobra do Caramiñal cerrados como medida preventiva por contaminación marina

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (Itecmar), dependiente de la Consellería do Mar, ha levantado el cierre cautelar de los tres polígonos de bateas de A Pobra do Caramiñal al constatar que "no hay riesgo" de contaminación para los polígonos bateeiros existentes en el entorno.

El cierre cautelar de los polígonos A Pobra A, B y C se realizó el jueves como medida preventiva, al detectarse manchas de contaminación marina, para evitar que pudiesen llegar al mercado productos "que no cumplan todas las garantías".

Tal y como ha señalado la consellería en un comunicado, esta modificación se ha producido tras las tareas de seguimiento de las machas que aparecieron en la Ría de Arousa y que este viernes por la mañana han resultado negativas.

Con todo, la consellería ha apuntado que seguirá realizando un seguimiento de la situación para "ofrecer las máximas garantías" a los consumidores.

Este viernes Salvamento Marítimo ha solicitado la movilización de medios de Gardacostas para realizar un seguimiento del episodio de contaminación registrado este jueves en A Pobra do Caramiñal.

Así, en el dispositivo han participado tanto efectivos del organismo dependientes de la Consellería do Mar como de entidades como Salvamento Marítimo, la Guardia Civil o Intecmar, entre otros.

De esta forma, en las inspecciones que han realizado por tierra y aire "no se han detectado" restos de contaminación y las distintas evaluaciones realizadas por los diferentes organismos que intervinieron han permitido constatar que "no hay riesgo" de contaminación para los polígonos 'bateeiros' existentes en el entorno.