Reabren varios bancos marisqueros en la ría de Pontevedra y polígonos de bateas en la ría de Arousa

Mariscadoras en la playa de Lourido, en Poio (Pontevedra) - ELENA FERNÁNDEZ - EUROPA PRESS

PONTEVEDRA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar) ha decretado la reapertura a la extracción de varios bancos marisqueros en la ría de Pontevedra y polígonos de bateas de mejillón en la ría de Arousa.

De este modo, la marea roja de toxinas que ha afectado a las rías gallegas en las últimas semanas se encuentra en un periodo de inicio de remisión respecto a las clausuras a la producción que tuvieron lugar por la presencia de toxina lipofílica (diarreica).

En lo tocante a polígonos de bateas, ha quedado reabierto este jueves el de Sada 1, en la ría de Ares-Betanzos, al igual que los de A Pobra A y C, en la ría de Arousa, en donde hace dos días ya volvieron a estar operativos los de Vilagarcía B1 y B2.

Con todo, continúan sin estar operativos tres de cada cuatro de los más de medio centenar de polígonos de bateas existentes en Galicia.

Mientras, esta semana también han reabierto varios bancos marisqueros en la ría de Pontevedra, en zonas como Poio, al igual que la coruñesa ría de O Burgo.

De tal forma, solo quedan cerrados en Galicia los bancos marisqueros de Corcubión-Fisterra, tres zonas de la ría de Pontevedra y otras tres de la ría de Vigo.