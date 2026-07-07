Reflotan el palangrero hundido en Ribeira (A Coruña), que será trasladado a un varadero

A CORUÑA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El barco de palangre 'María Estefanía' que estaba "en desuso" en la dársena de Ribeira (A Coruña) ha sido reflotado en la mañana de este martes y será trasladado a un varadero toda vez que su estado no permite el amarre.

Según han informado fuentes de la Consellería do Mar, tras ser izado, los efectivos del operativo observaron que las condiciones de la embarcación no permiten su amarre de nuevo, por lo que será trasladado provisionalmente a un varadero, para su posterior gestión por parte de un operador autorizado.

Durante el operativo --en el que participaron Gardacostas, Portos de Galicia y la empresa de reflote y al que también acudió la Policía Nacional-- han permanecido instaladas las barreras anticontaminación desplegadas por el Servizo de Gardacostas para controlar el "leve vertido" de aceite de motor del barco, sin que se detectasen fugas.

En concreto, según la información facilitada por el Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, sobre las 8.30 horas del lunes se recibió el aviso de que la embarcación -- de 16,63 metros de eslora y base en Lareo (Cantabria) -- se había "hundido durante la noche".

Ante ello, el servicio de Gardacostas de Galicia movilizó un barco para "observar la zona y de forma preventiva instalar unas barreras".

Por su parte, la Consellería do Mar situó la incidencia en torno a las 07.30 horas y confirmó que Portos de Galicia, en colaboración con Gardacostas, puso en marcha un dispositivo de emergencia para "evitar posible contaminación, extendiendo barreras para contener posibles vertidos".