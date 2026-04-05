Rescatan a los dos tripulantes de una planeadora que volcó en A Guarda (Pontevedra)

Rescate del buque Calano en A Guarda (Pontevedra), a 5 de abril de 2026. - COFRADÍA DE PESCADORES DE A GUARDA

PONTEVEDRA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La planeadora Calano ha volcado esta mañana en la zona de A Guarda (Pontevedra), dejando a sus dos ocupantes en el agua. El incidente ha movilizado a medios de rescate, aunque finalmente ha sido otra embarcación del mismo tipo la que los ha llevado a tierra. Una vez a salvo, los afectados fueron trasladados al hospital.

Alrededor de las 10.00 horas, el centro de Salvamento Marítimo en Vigo recibió una llamada del 112, según relatan fuentes del organismo estatal de seguridad marítima. La central de emergencias le informó de que una persona había visto el vuelco de este buque al sur del puerto de A Guarda, a unos 500 metros de tierra.

A continuación, fueron movilizados el helicóptero Pesca I (de Gardacostas de Galicia), la patrullera Corvo Mariño (de la Guardia Civil) y la Salvamar Mirach (de Salvamento). También acudieron una ambulancia del 061 y un equipo subacuático del GES de A Guarda.

A las 10.50 horas, la aeronave informó de que otra embarcación del mismo tipo había rescatado a los dos tripulantes, a los que transportó hasta el puerto del municipio costero. A su llegada, una ambulancia del 061 les recogió para trasladarlos al hospital. El 112 y la Guardia Civil ratificaron que los dos rescatados eran los únicos ocupantes de la planeadora volcada.

"HONDA PREOCUPACIÓN" ENTRE EL SECTOR PESQUERO

Tras lo sucedido, la Cofradía de Pescadores de A Guarda y la Organización de Mariñeiros/as Luso Galaica (Ormaluga) han emitido un comunicado conjunto en el que han manifestado su "honda preocupación" por este nuevo accidente registrado en la costa guardesa, en uno de los trechos "más complejos y peligrosos del litoral gallego".

De esta forma, han agradecido a los profesionales que han intervenido y, especialmente, la "solidaridad" de los propios profesionales del mar que dieron auxilio. Con todo, han lamentado el "alejamiento geográfico" de los medios de rescate de este punto en el que, según recogen, la costa presenta unas condiciones "especialmente adversas" y donde los episodios de mala mar son "cada vez más frecuentes e intensos".

"La combinación de mar abierto, corrientes y alejamiento de los puntos de intervención implica que, en muchas ocasiones, los primeros en actuar sean otros profesionales del mar, como ha acontecido nuevamente en el caso del Calano", lamentan.

El comunicado llama a sector y administraciones a tener un debate "serio" en torno aspectos como la desigualdad de riesgo entre zonas abrigadas y zonas abiertas; la relación directa entre exposición, siniestralidad y tiempos de respuesta, y la necesidad de reforzar y descentralizar los medios de salvamento.