Rueda destaca la ampliación del puerto de San Adrián de Cobres, en Vilaboa, con 1,8 millones de inversión

Visita del presidente gallego. - XUNTA

VIGO 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha puesto en valor este viernes la ampliación del puerto de San Adrián de Cobres, en Vilaboa (Pontevedra), como ejemplo del compromiso del Gobierno gallego con el sector del mar.

Acompañado por la conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha realizado una visita a la instalación, en la que comprobó el resultado de los trabajos en los que se invirtieron un total de 1,8 millones de euros, cofinanciados con fondos europeos.

En su intervención, el presidente ha recalcado la necesidad de que "seguir disponiendo de esos recursos europeos para poder seguir mejorando una parte muy importante de la economía de Galicia".

Por ello, ha hecho hincapié en que "hay que seguir trabajando conjuntamente el Ministerio y la Xunta para transmitir que, entendiendo que ahora en el nuevo periodo económico en Europa hay otras necesidades, hay algunas que tienen que permanecer", incidiendo en que el sector primario "es una de las que no puede estar en discusión".

Gracias a la ampliación del puerto, se han creado 16 plazas de amarre y un nuevo dique de abrigo, lo que, según el presidente, permitirá trabajar "con muchísima más seguridad".

De esta forma, se da servicio al total de la flota con base en esta instalación, además de que beneficia al conjunto de la ría de Vigo, ya que dará refugio a la flota mejillonera de Domaio durante los episodios climatológicos adversos.

Al respecto, Rueda ha recordado que el Gobierno gallego trabaja también en la futura ampliación de este puerto, actualmente en fase de tramitación ambiental.

Esta apuesta se inscribe en el compromiso general de la Xunta por mejorar las instalaciones portuarias de toda Galicia, a las que se destinarán 35 millones de euros en 2026.