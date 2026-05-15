Rueda destaca el liderazgo de la cadena mar-industria gallega, que lleva el sello Galicia Calidade por el mundo

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, asiste a la entrega de las Medallas Anfaco-Cecopesca 2026. Círculo de Empresarios de Galicia (Vigo), 15/05/26. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

VIGO, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha destacado el liderazgo de la cadena mar-industria gallega, un sector potente, innovador, que genera riqueza y empleo en la comunidad y que lleva la marca Galicia Calidade por todo el mundo, algo "que nunca podemos perder".

Durante el acto de entrega de las Medallas Anfaco, acompañado por el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, y por la conselleira do Mar, Marta Villaverde, el presidente ha agradecido a Anfaco-Cytma su interlocución y rigor, destacando el compromiso del Gobierno gallego con el sector y con "seguir manteniendo este tesoro que tenemos".

En esta línea, tal y como ha informado la Xunta en un comunicado, Rueda ha afirmado que "para vivir en el mar también hay que vivir del mar", resaltando su importancia para la economía e historia gallegas. Así, la Xunta ha recordado que Galicia es líder nacional en la transformación de productos del mar, que el 55% de la producción y exportación de estos alimentos se produce desde empresas gallegas y que se trata de un sector que genera 50.000 empleos, directos e indirectos, en la comunidad.

El titular del Ejecutivo gallego también ha hecho hincapié en el apoyo de la Xunta para garantizar el futuro de esta importante actividad económica y avanzar hacia una industria más sostenible, moderna y competitiva.

El Gobierno autonómico ha informado de que destina este año 14 millones de euros a ayudas directas para que las empresas mejoren su competitividad, ultima la elaboración del Plan director de la industria de la alimentación y apuesta por una gestión del litoral en la que se den certezas y seguridad a las empresas que tienen alguna concesión en la costa.

En lo que respecta a las competencias del litoral, la Xunta ha recordado que acaba de reenviar a la Comisión Europea las alegaciones formuladas por Galicia a la reforma del Reglamento de Costas que prepara el Gobierno central y que va a alterar los requisitos a la hora de acceder a una concesión en el dominio público marítimo-terrestre e incluso modificar prórrogas ya aprobadas.

PREMIADOS

El presidente ha agradecido la labor en favor de la industria de la transformación de productos del mar que realizan desde hace años los premiados con las Medallas Anfaco 2026. La medalla de Oro ha recaído en la Agencia Europea de Control de la Pesca, organismo que se encarga de garantizar que se realiza una actividad pesquera sostenible y en igualdad de "condiciones e intensidad".

La medalla de plata ha sido para el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana, de quien Rueda ha destacado su papel a la hora de colaborar y promover la cadena mar-industria desde el puerto de Vigo, uno de los motores económicos de Galicia.

Por último, Anfaco-Cytma ha reconocido este año el papel de tres mujeres que trabajan desde hace casi 70 años en conserveras de la comunidad, una labor que el presidente ha definido como "insustituible". El galardón ha sido para María Vitoria Piñeiro, María Mercedes Villanuestre y María Jesús Batalla.