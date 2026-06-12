Rueda destaca el trabajo "de vanguardia" del Cetmar en su estrategia de economía azul y cooperación internacional

Imagen de la reunión de este viernes. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS

VIGO 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reconocido el "trabajo de vanguardia" del Centro Tecnolóxico do Mar (Fundación Cetmar) en su estrategia de economía azul y cooperación internacional a lo largo de sus 25 años de historia.

Así lo ha señalado durante su participación en la reunión del Patronato de la institución y en el acto de conmemoración de su aniversario, donde ha estado acompañado por la conselleira do Mar, Marta Villaverde, y por la secretaria general de Pesca, Isabel Artime, entre muchos otros.

"Somos una de las referencias en Europa de hacer las cosas bien, de vivir del mar, de que mucha gente tenga en él su medio de vida y de que se haga de forma sostenible y el Cetmar tiene muchas responsabilidad en eso", ha asegurado.

Rueda ha querido agradecer a los cerca de 300 profesionales que pasaron por el Cetmar desde sus inicios en el año 2001 y que hicieron posible llevar a cabo 700 acciones de impacto directo en el sector.

Al respecto, se ha referido a "todos los proyectos de investigación que realizó durante estos años para mejorar la producción, la limpieza de los mares o hacer una explotación de los recursos de forma sostenible".

El presidente autonómico ha reivindicado que el Cetmar fue capaz de traspasar fronteras, siendo a día de hoy una voz "respetada" en Bruselas, que influye en las políticas comunitarias.

"Cuando voy a Bruselas compruebo que es muy tenido en cuenta por los responsables de pesca de la Comisión. Lo consultan para muchas cosas y piden dictámenes. Un prestigio que debemos difundir", ha insistido.