Rueda llama a "revertir" los recortes de fondos europeos para la pesca: "La inquietud es seria"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, saluda al presidente de ARVI, Javier Touza, en la Conferencia Internacional ARVI sobre el futuro de la Pesca

Asegura que seguirá pidiendo la rebaja del IVA en pescados "gobierne quien gobierne en España"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado que el Gobierno gallego luchará por "revertir" los recortes de fondos europeos previstos para la pesca en el nuevo periodo plurianual 2028-2034. "La inquietud es seria y creo que real", afirma.

En la apertura de la duodécima edición de la Conferencia Internacional ARVI sobre el futuro de la Pesca, celebrada por la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI) en la ciudad olívica este jueves, Rueda ha comenzado su discurso haciendo hincapié en "la enorme importancia que la pesca tiene para Galicia". Por ello, llama a dar a la batalla para atajar los recortes anunciados para el futuro periodo.

Cree necesario cambiar también la "tendencia centralizadora" que prevén los futuros fondos europeos, pues "cada país tiene realidades muy diferentes". "Que se nos siga escuchando, entendiendo que Europa puede tener que replantearse algunas de sus políticas, lo que no puede ser es a costa de otras que siguen siendo muy necesarias", resalta.

A este respecto, apela a la cadena mar-industria a "seguir trabajando unidos", ya que "no puede haber de repente un cambio absoluto y no puede haber ese corte radical en fondos que siguen siendo muy necesarios". La intención es "hacer presiones" allí "donde sea necesario", tanto ante el Gobierno central como en organismos como el Comité de las Regiones.

Galicia concentra alrededor del 40% de la flota pesquera española y aporta más del 50% de la descarga de pescado fresco en el país.

Bajo el lema 'La pesca como apuesta de futuro', esta edición se articula en dos grandes bloques: la renovación de la flota y el relevo generacional, así como un panel sobre el registro especial de las flotas de altura y gran altura. La inauguración también ha corrido a cargo del presidente de ARVI, Javier Touza.

Así, Alfonso Rueda ha expuesto que le "preocupa" el relevo generacional "en muchas actividades fundamentales para Galicia", lo cual, "por desgracia, se está generalizando."

Apunta a que "es un problema complejo" y "no es fácil de solucionar", pero remarca la vía de la "potenciación" de la formación profesional. "Galicia ha doblado el número de matriculados en apenas 15 años", valora, "un salto importante, que "no es suficiente todavía".

Incide en la petición de "tramitar aquí los permisos de trabajo de gente que quiera venir a trabajar aquí y no tenga nacionalidad española", ya que "no es normal que haya que esperar, en muchos casos, más de dos años para un trámite que puede durar muchísimo menos".

Recuerda que la Xunta activó este verano una nueva orden de ayudas para facilitar que los estudiantes puedan realizar prácticas a bordo de buques, al tiempo que se compensa a los armadores por los gastos derivados. Esta medida forma parte de un plan integral de apoyo a la formación marítimo-pesquera, dotado con 12,3 millones de euros, que permite que más de 500 alumnos cursen ciclos relacionados con el mar, de los cuales el 12% son mujeres.

PIDE REBAJA DEL IVA DEL PESCADO

Paralelamente, el titular del Ejecutivo autonómico ha vuelto a insistir en demandar al Gobierno central la rebaja del IVA del pescado para frenar la caída del consumo. "Yo me comprometo a seguir pidiéndolo, gobierne quien gobierne en España", ha asegurado.

También ha defendido la acogida del Bono Peixe: "Del que algunos se rieron cuando lo anunciamos". Considera que se trata de una "llamada de atención" sobre la bajada del consumo, especialmente entre los jóvenes.