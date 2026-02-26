La secretaria general de Pesca defiende simplificación del control europeo y mayor financiación a partir de 2028

La secretaria general de Pesca, Isabel Artime, visita el buque oceanográfico Vizconde de Eza - MINISTERIO DE PESCA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Pesca, Isabel Artime, apuesta por una simplificación del nuevo reglamento de control europeo de pesca, al tiempo que defiende un aumento de financiación en el marco plurianual de la Unión Europea para el periodo 2028-2034, ya que lo considera "insuficiente".

En declaraciones a los medios en Vigo, con motivo del 25 aniversario del buque oceanográfico Vizconde de Eza, Artime ha defendido que "es necesario adaptar" el reglamento pesquero a "la pesca de hoy" que incluya "flexibilidades" y sea "más cercana y realista". Recuerda que el Ministerio ya ha aportado propuestas en este sentido a Bruselas.

Lamenta la propuesta de financiación para el nuevo periodo a partir de 2028, "claramente insuficiente para abordar los retos y los desafíos que tiene el sector y la pesca en el futuro".

Cree necesario, "como mínimo, mantener" el presupuesto actual, ya que había necesidades que no estaban cubiertas como la modernización de la flota y el relevo generacional.

En lo tocante a reestructuración de la flota, la directora general de Pesca aclara que se aboga por "ajustes puntuales" y no "una gran reestructuración de gran escala". Y es que advierte de que "una vez que se desguaza no se va a recuperar".

SITUACIÓN DE LA ANGUILA

Sobre la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) de catalogar la anguila como especie en peligro de extinción, con el rechazo de comunidades, la directora general ha recordado que se creará un grupo de trabajo para "poder ver la situación desde todas las perspectivas, desde la pesquera, científica y ambiental".

"Creemos que ese grupo de trabajo podrá avanzar en esa línea y desde esa perspectiva tenemos que ha sido una buena propuesta", opina.

VIZCONDE EZA

El buque oceanográfico Vizconde de Eza, operativo desde 2001, ha realizado más de 200 campañas de investigación en aguas europeas e internacionales. "Este barco está en buenas condiciones, es verdad que los años van pesando y evidentemente requiere también ajustes todos los años", relata sobre este cuarto de siglo del buque.

La secretaria general de Pesca subraya el importante papel de la flota oceanográfica del Ministerio en la generación de conocimiento científico. "No hay buena gestión sin ciencia", ha afirmado.

Al acto también han acudido, entre otros, el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, y el alcalde de Vigo, Abel Caballero.