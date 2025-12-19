El sector gallego reclama soluciones a los "preocupantes" recortes de caballa, lirio y abadejo

El Consello Galego De Pesca - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consello Galego de Pesca reclama soluciones, tras la negociación de los TAC y cuotas, para las especies de especial preocupación para Galicia, como la caballa, el lirio y el abadejo, que la conselleira del Mar, Marta Villaverde, considera que "son preocupantes y decepcionantes".

Este órgano ha sido convocado con carácter extraordinario ante la disconformidad por las posibilidades de pesca establecidas para 2026 sin tener en cuenta los informes socioeconómicos presentados por Galicia tanto al comisario europeo de Pesca como al propio ministro de Pesca. Así, aboga "un frente común que permita buscar soluciones", con el fin de que "la flota pueda seguir trabajando", afirmó Villaverde.

Para ello, la conselleira del Mar ha presentado un paquete de propuestas como pedir que se mantenga, como mínimo, para estas tres especies la misma cuota asignada a España en 2025, al no ser causante, en el caso de la caballa y la bacaladilla, de los factores de sobreexplotación. Para estas dos especies también se solicita aplicar la reciente modificación de medidas destinadas a la conservación de las poblaciones de pescados en relación con los países que autorizan una pesca no sostenible.

En este punto, demanda que España debe lograr un acuerdo de reparto de las capturas basado en criterios científicos y antecedentes de pesca sostenible, así como poner en marcha una evaluación diferenciada y resistirse a aceptar las asignaciones de cuota derivadas de la sobrepesca unilateral.

En el caso del abadejo, las medidas están dirigidas a una modificación del sistema de evaluación científica, así como un cambio de especie accesoria a la dirigida, además del establecimiento de un TAC propio.

En la batería de propuestas también se incluye el incremento de los porcentajes de cuota de la sardina y bocarte, además de la fijación de otras asignaciones que afectan, en concepto de pesca fortuita, al atún rojo para los segmentos de la flota gallega, así como a la pesca accesoria de bocarte para xeito, racú y piobardeira.

RECORTES

La caballa cuenta con una asignación de cuota provisional con un fuerte descenso del 70% con respecto a 2025. La reducción propuesta del TAC podría llevar un impacto económico directo de entre 26,5 y 28,4 millones de euros y un directo e indirecto de entre 37,1 y 39,7 millones. La asignación provisional establece que, en el primer semestre, solo se puedan capturar 156.921 toneladas, de las que a España le corresponderían 5.907.

El lirio también sufre una reducción del 41% respecto del 2025 y del 44% frente al 2024. Este recorte supone que la flota gallega solo podrá pescar 22.272 toneladas en el caladero nacional CNW y 33.049 toneladas en aguas internacionales. La repercusión sobre el conjunto de la economía productiva implicaría una bajada que oscila entre los 5,4 y los 11,3 millones de euros.

El abadejo tuvo una reducción del 36% en 2025 y otra reducción adicional del 18% de media para 2026 y 2027. Desde el punto de vista socioeconómico, esta cuota representa un riesgo de estrangulamiento que, de materializarse, podría oscilar entre los 1,7 millones de euros para la flota de palangre y los 14,8 millones.