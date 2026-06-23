El Senado aprueba una iniciativa del PP para reclamar al Gobierno una Estrategia de Diplomacia Oceánica

Balseiro durante su intervención en el Senado. - PPDG

SANTIAGO DE COMPOSTELA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Senado ha aprobado este martes, con los votos en contra del PSOE, una iniciativa del Grupo Popular para que el Gobierno defienda y desarrolle una Estrategia Española de Diplomacia Oceánica "superando la actual ausencia de dirección política y situando a España en una posición de liderazgo en la definición de la política pesquera y marítima de la Unión Europea".

Fue el senador lucense José Manuel Balseiro el encargado de defender esta medida, exigiendo al Ejecutivo "liderazgo político, capacidad para condicionar decisiones y para proteger a uno de los sectores estratégicos del país".

"Una cosa es ir a Bruselas y otra cosa es influir en Bruselas. España no lidera, el Gobierno va a remolque de otros, mientras los pescadores tienen que soportar más restricciones, más burocracia y más costes", ha criticado Balseiro.

Para él, el Gobierno de Pedro Sánchez "no está a la altura" de la importancia del sector pesquero español. "España es la primera potencia pesquera de la Unión Europea, somos referencia mundial en captura, transformación y comercialización de productos del mar y miles de familias dependen de este sector especialmente en comunidades como Galicia, donde la pesca forma parte de nuestra economía, identidad y forma de vida", ha reivindicado.

Según el senador, la Xunta "sí dio permanentemente la batalla" en defensa del mar y de sus profesionales" combatiendo las decisiones impulsadas desde el "ecologismo radical mal entendido".

Balseiro ha abogado por exigir las mismas condiciones a los productos procedentes de otros países que no cumplen las mismas normas que en Europa, debido al "deterioro progresivo" de la competitividad en el sector pesquero debido al incremento de los costes de explotación, la carga normativa, la reducción de las posibilidades de pesca y la creciente competencia de terceros países que operan bajo estándares menos exigentes.