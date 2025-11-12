Sindicatos firman el primer convenio de Insuiña, de Grupo Nueva Pescanova, que "mejora las condiciones laborales"

VIGO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos Comisiones Obreras (CC.OO.) y CIG han firmado este miércoles el primer convenio colectivo de Insuiña, de Grupo Nueva Pescanova, que "mejora sustancialmente las condiciones laborales del personal".

Según ha reivindicado CC.OO. en un comunicado, el documento tendrá una vigencia de cuatro años, comenzando en 2024 hasta 2027, y recoge subidas salariales del 0,5% en 2025; del 2,5% en 2026, y del 2% en 2027.

Estos incrementos serán adicionales a los aplicados por el convenio colectivo estatal para la acuicultura, que recoge un 3% en 2024 y otro 3% en 2024, tal como ha dicho el sindicato.

Además, en el convenio también se establece una cláusula de garantía salarial, con revisión de hasta el 1%. Por encima del 1% se aplicará un 75% adicional del diferencial del IPC. También se abonará este año una paga lineal de 300 euros.

"El convenio firmado mejora sustancialmente las condiciones laborales de los trabajadores de la empresa Insuiña y se sigue manteniendo subsidiariamente el convenio sectorial como referencia marco", ha subrayado CC.OO. que, junto a la CIG, son los dos únicos sindicatos con representatividad en la empresa.

Insuiña es una empresa del grupo Nueva Pescanova dedicada a la acuicultura, con varias instalaciones a lo largo de toda Galicia como en las localidades pontevedresas de Redondela, Oia u O Grove.

La firma de este convenio llega días después de que CC.OO. y UGT (sin la CIG, que rechazó el documento) alcanzasen un acuerdo con Nueva Pescanova para rubricar el primer convenio del grupo a nivel estatal, del que quedó fuera Insuiña, que ahora ha alcanzado su propio pacto.