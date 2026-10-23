Taberna Rabuda gana la tercera edición del Conxemar Tapas con su propuesta 'Baja Galifornia'

Imagen de los ganadores. - CONXEMAR

VIGO 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Taberna Rabuda se ha alzado con el primer premio de la tercera edición de Conxemar Tapas con su propuesta 'Baja Galifornia', un taco realizado con tortilla de maíz, merluza frita y salsa de mojo verde.

El establecimiento, ubicado en Vigo, ha recibido 2.000 euros por su victoria en este certamen, que busca acercar al público las posibilidades culinarias de los productos del mar congelados, según explica Conxemar en un comunicado.

La final ha tenido lugar en la sede de Conxemar Lab, donde los chefs finalistas han presentado sus creaciones, que han podido degustar los asistentes, entre ellos representantes de otros establecimientos participantes en esta edición.

Tras la deliberación del jurado profesional, integrado por los chefs con Estrella Michelin Pepe Solla, Begoña Rodrigo e Inés Abril, se ha anunciado la clasificación definitiva, con La Orensana en el segundo puesto y Costera MX, en tercera posición.

Al evento ha acudido, entre otros, la conselleira do Mar, Marta Villaverde, quien ha puesto en valor que este concurso es un buen exponente "de la perfecta alianza entre la tradición, representada por la calidad los productos del mar, y la vanguardia, con técnicas de transformación y de las propuestas astronómicas".