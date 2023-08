El turismo de bateas, una actividad en auge en las rías gallegas que permite conocer el sector "de forma sostenible"

VIGO, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Si hay algo que caracterice a las rías gallegas son sus bateas, estas estructuras que destacan en medio del agua y que tanto empleo y alimento generan cada año. Sin embargo, son unas grandes desconocidas para la mayoría de la población. Aunque parece que esto está comenzando a cambiar.

Y es que en los últimos años el turismo de bateas ha empezado a coger impulso y cada vez son más aquellos que deciden subirse a un barco para poder ver de cerca cómo son y cómo funcionan.

En concreto, una batea es una plataforma, generalmente de madera, que se coloca en el mar para la cría o cultivo de mejillones y otros moluscos. Un clásico en las rías gallegas que poco a poco se está dando a conocer a centenares de interesados en saber más sobre cómo se crían los mejillones en las rías gallegas.

Así lo ha señalado el secretario del Consello Regulador de la Denominación de Origen Protegida del Mexillón de Galicia, Joaquín Garrido, quien ha indicado que, sobre todo en verano, cada vez es más frecuente ver barcos con turistas que se acercan para conocer las bateas.

Por ello, en la actualidad son varias las empresas que ofrecen este tipo de cruceros por las rías gallegas. Para él, se trata de un turismo "perfectamente sostenible" que "no tiene nada de malo", ya que es una actividad de "observación".

"No te puedes subir a las bateas, solo se miran desde los barcos y estos buques no afectan para nada a la circulación marítima en las rías, porque están muy controlados. A nosotros nos gusta, acerca la batea a gente que a lo mejor no la conocería de otra manera", ha reivindicado Garrido en declaraciones a Europa Press.

Según él, es una manera de aprovechar "los encantos de las rías" y ayudar a difundir y a dar a conocer productos como el mejillón. Al respecto, ha dicho que, pese a que desde el Consello Regulador no se organizan estas expediciones, el ente sí trata de dar visibilidad a este bivalvo a través de otras iniciativas para darle repercusión en los medios de comunicación.

VIAJE Y DEGUSTACIÓN

Precisamente, una de las compañías que en los últimos años ha lanzado estos viajes es la naviera Piratas de Nabia, que reconoce que su Ruta del Mejillón por la Ría de Vigo es "la que mejor" resultados está obteniendo, ya que llena sus plazas día tras día en verano. "Incluso a veces hay que utilizar un barco más grande para dar cabida a todos los interesados", han indicado fuentes de la compañía consultadas por Europa Press.

En concreto, este itinerario, que sale de Cangas y de Vigo, permite recorrer la ría con un guía que explica qué son las bateas y cómo se realiza la extracción del mejillón y su cultivo. Además, como los viajes se llevan a cabo cuando los marineros están trabajando, esto posibilita a los turistas ver de primera mano la labor de los mismos. Durante la ruta, la naviera también ofrece una degustación de mejillón y de vino Albariño.

"Ahora con el aforo limitado de las Islas Cíes, los turistas quieren hacer viajes por la ría para conocerlas y las bateas son un gran atractivo, porque se ven desde tierra pero mucha gente no sabe qué son", han reivindicado desde la firma.

Sin embargo, no es la Ría de Vigo en la única en la que se puede disfrutar de este tipo de turismo, ya que otras compañías ofrecen barcos desde diferentes puntos de la geografía gallega, como en O Grove, donde también hay una gran tradición marinera.