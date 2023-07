La USC participa en el proyecto Reduce que busca minimizar las capturas accesorias

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El EqualSea Lab, financiado por el Consello Europeo de Investigación y dirigido por el profesor del departamento de Economía Aplicada de la USC, Sebastian Villasante, participará en un proyecto que busca minimizar las capturas accesorias de la pesca.

En concreto, conforme ha detallado la Universidade de Santiago de Compostela (USC) en un comunicado, se trata del proyecto 'Reducing bycatch of threatened megafauna in the east central atlantic (Reduce)', con el que se pretende gestionar la pesca pelágica industrial en la Unión Europea y en el Océano Atlántico Centro-Oriental a través de enfoques científicos interdisciplinarios y nuevos.

Coordinado por la Universitat de Barcelona, el consorcio en el que también participa el CSIC, CETMAR y la Universidat de Valencia, acaba de recibir una financiación de casi nueve millones de euros.

El proyecto busca reducir las capturas accesorias de especies (cetáceos, rayas o tortugas merinas) de estas pesquerías y fundamental una gestión sostenible para las pesquerías industriales de la UE que operan en esta región poco estudiada.

Esta zona, que comprende las aguas pelágicas del Golfo de Guinea, África Occidental, Macaronesia y la costa ibérica, "constituye un punto caliente de biodiversidad para una gran variedad de megafauna marina", explican.

La región es también el objetivo de la pesca industrial de 50 países, incluidas importantes flotas de cerco, palangreras y arrastreras de la UE, con elevados índices de capturas accesorias de megafauna marina diversa.

ACCIONES

Además de por el profesor Sebastián Villasante, el equipo de USC lo integran Manel Antelo, Pablo Pita y Gil Ainsworth. El grupo se encargará de coordinar el paquete de trabajo de planificación espacial marina sostenible y justa y revisará la equidad en las políticas, procesos y políticas institucionales y normativas existentes en relación con la gestión de las capturas.

También elaborará mapas de riesgo basados en zonas clave de biovidersidad y puntos críticos de capturas accesorias, dirigirá un análisis socioeconómico de las repercusiones de estas capturas en las actividades pesqueras y las respuestas de los pescadores ante las mismas, así como de los servicios climático prestados por los animales capturados de este modo.

Además, se desarrollará un código de buenas prácticas para la gestión de capturas accesorias en la Unión Europea. El profesor Villasante es también investigador del Centro Interdisciplinario de Investigación en Tecnoloxías Ambientais de la Universidade de Santiago de Compostela (CRETUS).