La 'vieja Pescanova' reduce su peso en Nueva Pescanova y ya solo posee el 0,08% del capital

VIGO 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La 'vieja Pescanova' ha vuelto a reducir su peso en Nueva Pescanova, de la que hasta ahora poseía un 0,21% del capital social, pasando así a disponer solo del 0,08% del total de la multinacional pesquera gallega.

En concreto, tras la ampliación de capital acordada por la junta general extraordinaria de Nueva Pescanova por un importe de casi 283 millones de euros mediante aportación dineraria, el peso de la 'vieja Pescanova' en la firma se redujo al 0,08% del total de capital, ya que mantiene estable sus más de 2,4 millones de participaciones.

De esta manera, el valor de esta participación a 30 de noviembre de 2025 ascendía a casi 380.000 euros.

Así se desprende del informe de gestión intermedio correspondiente a los seis primeros meses del ejercicio 2026, al que ha tenido acceso Europa Press, que en el caso de Pescanova SA van desde diciembre de 2025 a mayo de 2026.

Este documento recoge que Pescanova incrementó sus ingresos en un 2,5%, hasta 163.000 euros, mientras que sus pérdidas se dispararon hasta los 70.000 euros, en comparación con los 38.000 euros que perdió en el mismo periodo de 2025.

Pescanova SA, tras el concurso de acreedores y la creación de Nueva Pescanova, quedó convertida en una sociedad de cartera sin actividad productiva y cuyo principal activo es una participación minoritaria en la pesquera, que cada vez se reduce.