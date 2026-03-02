Vigo acogerá la cuarta edición del 'Global Sustainable Seafood Galicia Forum' el próximo 28 de abril

La conselleira de Mar, Marta Villaverde, en la presentación del evento - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia ha anunciado este lunes que Vigo acogerá el próximo 28 de abril la cuarta edición del 'Global Sustainable Seafood Galicia Forum', un evento en el que participarán distintos agentes del sector marítimo, desde pescadores a empresarios.

El Ejecutivo autonómico ha ensalzado que la iniciativa, cofinanciada con 75.625 euros del propio gobierno de la comunidad y del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (Fempa), convertirá a Galicia en el "escaparate internacional de calidad y excelencia de los productos del mar".

Conforme al comunicado de la administración pública, la Xunta ha firmado este lunes el convenio de colaboración con la Fundación Nueva Pescanova que permitirá el desarrollo del evento.

En este contexto, la conselleira de Mar, Marta Villaverde, ha reivindicado la "oportunidad" que les otorga el acontecimiento en la búsqueda de propuestas que "garanticen la sostenibilidad del marisco gallego en su vertiente social, ambiental y económica".

Asimismo, ha enmarcado al evento, al que asistieron más de 300 profesionales de 30 países en su tercera edición, en el "compromiso" de la Xunta con un "modelo pesquero basado en la sostenibilidad ambiental, en la rentabilidad económica y en la cohesión social de las zonas costeras".