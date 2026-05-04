Villaverde y la decana de Ciencias do Mar de la UVigo evalúan vías de colaboración para el sector del marisqueo

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, en una reunión con la decana de la Facultad de Ciencias do Mar de la UVigo, Elsa Vázquez. - XUNTA

VIGO 4 May. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, se ha reunido este lunes con la decana de la Facultad de Ciencias do Mar de la UVigo, Elsa Vázquez, para evaluar diferentes vías de colaboración para el sector del marisqueo.

Según ha informado la Xunta en un comunicado, esta reunión se enmarca en la ronda de contactos y de escucha activa que la conselleira realiza con los diferentes agentes vinculados al sector marítimo-pesquero.

Durante el encuentro, la decana trasladó a la conselleira los proyectos que la Facultad de Ciencias do Mar tiene previsto desarrollar a favor del marisqueo en las rías de Vigo y Pontevedra.

Por su parte, la titular de Mar remarcó el compromiso de la Xunta con el "fortalecimiento" del sector como "actividad clave" para la economía y en las zonas costeras de la comunidad gallega.