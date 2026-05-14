Villaverde defiende en Burela la sostenibilidad del sector pesquero y su importancia para Galicia

Villaverde esta mañana en Burela. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha defendido este jueves en Burela la sostenibilidad del sector pesquero y su importancia para Galicia.

Así lo ha hecho durante su participación en la apertura oficial de las XXXIII Jornadas Técnicas y del XXVII Encuentro Empresarial organizados por la Fundación Expomar, "uno de los grandes espacios de reflexión sobre el presente y el futuro de la pesca", según ha dicho.

Para Villaverde, la pesca es un sector "estratégico" para Galicia desde el punto de vista económico, pero también social y territorial. "Miles de familias dependen directamente del mar y del futuro de este sector", ha afirmado.

"Aquí nadie cuestiona la necesidad de proteger el mar y conservar los recursos pesqueros porque el propio sector lleva años demostrando un enorme compromiso con las buenas prácticas", ha apostillado.

Así, ha considerado "decisivo" que en la futura revisión de la Política Pesquera Común se avance hacia modelos de cogobernanza basados en la participación del sector y de las regiones costeras.