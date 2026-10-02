Villaverde destaca el papel estratégico de la cadena mar-industria y su arraigo en el litoral gallego

SANTIAGO DE COMPOSTELA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha destacado el papel estratégico de la cadena mar-mar industria y su arraigo en el litoral gallego, donde generan empleo local.

Así lo ha señalado este viernes durante su visita a las instalaciones de la planta de producción del Grupo Angulas Aguinaga (anteriormente Mariscos Linamar), situada en el puerto de Tragove, en Cambados, donde mantuvo un encuentro con la dirección de la factoría encabezada por Lina Solla.

Allí, la conselleira ha conocido los planes de modernización de la compañía y la operativa diaria de uno de los centros de referencia en la transformación y comercialización del mejillón gallego.

Según ha informado la Xunta en un comunicado, la factoría de Tragove forma parte de la red de centros productivos del Grupo Angulas Aguinaga y concentra una actividad puntera en la preparación y distribución de mejillón y especialidades marinas a nivel nacional e internacional.