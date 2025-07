Villaverde valora a disposición de Kadis a "buscar solucións" após coñecer a "dimensión" da pesca en Galicia

O comisario europeo de Pesca e Océanos, Costas Kadis, coa conselleira do Mar, Marta Villaverde; a secretaria xeral de Pesca, Isabel Artime; e membros do Consello Galego de Pesca, após unha reunión en Vigo a 11 de xullo de 2025. - EUROPA PRESS

A conselleira avoga por buscar alternativas "técnicas ou políticas" ao veto da pesca de fondo porque "non se pode esperar"

VIGO, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

A conselleira do Mar, Marta Villaverde, valorou de forma "satisfactoria" a visita realizada a Vigo polo comisario europeo de Pesca e Océanos, Costas Kadis, de quen destacou a súa disposición a "buscar solucións" após coñecer as inquietudes e demandas do sector e a súa verdadeira "dimensión" en Galicia.

Así o trasladou en declaracións aos medios após a reunión extraordinaria do Consello Galego de Pesca celebrada en Vigo, na que tamén participaron o comisario europeo e a secretaria xeral de Pesca do Ministerio, Isabel Artime.

Marta Villaverde destacou que a visita foi "moi produtiva" porque Costas Kadis "puido entender a realidade do mar de Galicia", e a realidade dun sector "estratéxico" para a Comunidade Autónoma, non só pola súa actividade, senón polo volume de actividades vinculadas na cadea mar-industria e a amplificación de postos de traballo en terra.

"A dimensión social, a dimensión económica é importante, é moi importante e é estratéxica para a nosa Comunidade Autónoma", remarcou a conselleira, que sinalou que Costas Kadis xa sabía da importancia desta actividade en Galicia, "pero non se imaxinaba esta dimensión (...) quedouse moi sorprendido".

Segundo lembrou, ao longo destas dúas xornadas o responsable europeo de Pesca puido escoitar a diferentes representantes do sector, coñeceu o traballo do Porto, da lonxa de Vigo, e tomou nota das reclamacións dos diferentes axentes implicados nesta actividade.

"PROPENSO A BUSCAR SOLUCIÓNS"

Respecto diso, valorou que o comisario se mostrou "moi dialogante e participativo, propenso a buscar solucións" polo que insistiu en cualificar como "positivo" este contacto. "Desde a Consellería conseguimos que sexa capaz de valorar esa dimensión, de valorar esa importancia que teñen para a nosa Comunidade as políticas pesqueiras que se toman en Europa", explicou Marta Villaverde.

Entre as cuestións abordadas, explicaron fontes da Consellería, ademais da reforma da Política Pesqueira Común cun equilibrio entre a dimensión ambiental e socioeconómica, ou a necesidade de manter o Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e Acuicultura (FEMPA), estivo o veto á pesca de fondo en 87 áreas de augas comunitarias, que afecta á frota de palangre galega, e o comisario prometeu "estudalo para buscar solucións".

Nese sentido, Villaverde apuntou que as administracións están a analizar o alcance da sentenza do Tribunal de Xustiza Europeo que validó ese veto, e que a vía dos recursos "non está pechada aínda", pero matizou que "aínda que se recorra, o recurso tarda dous anos e non se pode esperar dous anos". "Hai que buscar solucións técnicas ou políticas", insistiu, e engadiu que a Xunta seguirá "acompañando" ao sector como fixo "desde o minuto cero".

OUTRAS DEMANDAS

Por outra banda, na reunión do Consello Galego de Pesca, o sector demandou cuestións como a flexibilización das normativas europeas e a súa adaptación á realidade desta actividade, promover unha maior protección á pesca artesanal ou tomar medidas para garantir a substitución xeracional.

Respecto diso, Marta Villaverde destacou o labor do goberno galego na formación, pero sinalou que hai que traballar por achegar esta actividade a novas xeracións, mellorar as condicións de traballo e captar máis talento para o conxunto da cadea mar-industria.

Finalmente, o Consello avogou por medidas que permitan promover o consumo de produtos do mar, en tendencia descendente desde hai uns anos.

REUNIÓN CO SECTOR

Na xornada deste venres, Costas Kadis mantivo tamén unha reunión con outros representantes do sector pesqueiro, entre os que estaban responsables da Confederación Española de Pesca (Cepesca), que agradeceron a "disposición" do comisario europeo a "introducir cambios que recoñezan a labora esencial" deste sector e ao que pediron "avances urxentes en materias críticas".

Entre os asuntos prioritarios, Cepesca referiuse á revisión do regulamento de peche de 87 zonas a artes de fondo, a situación do Mediterráneo occidental, o futuro dos acordos de pesca con terceiros países, o deseño do novo marco financeiro da UE e os actos delegados e de execución do Regulamento de Control.

O secretario xeral de Cepesca, Javier Garat, subliñou a "vontade de diálogo e cooperación" do sector coa Comisión Europea, pero advertiu de que "as promesas deben ir acompañadas de feitos concretos, medibles e a curto prazo". "Só así será posible manter viva a confianza nas institucións europeas, a esperanza dos pescadores e garantir un futuro digno para miles de familias que viven do mar", sentenciou.

Pola súa banda, o presidente de Conxemar, Eloy García, entregou ao comisario un documento coas principais prioridades do sector transformador. Así, pide a adopción de medidas para garantir a dispoñibilidade de produtos pesqueiros e asegurar condicións de mercado equilibradas; impulsar unha estratexia europea para os produtos importados e que se potencien mecanismos como os continxentes arancelarios autónomos ou os acordos de libre comercio; e que os debates sobre sustentabilidade "non se utilicen como barreira ao acceso de materias primas de países terceiros, sempre que estas cumpran coa normativa comunitaria".

Ademais, Conxemar demanda unha revisión da metodoloxía de sustentabilidade do Comité Científico, Técnico e Económico de Pesca (STECF); que se recoñeza o valor estratéxico das empresas mixtas pesqueiras; a implantación da trazabilidad dixital; ou unha regulación da etiquetaxe de produtos de orixe vexetal que "imitan" aos pesqueiros, entre outras medidas.

VISITA AO PORTO E OUTRAS ACTIVIDADES

Antes da reunión con estes representantes do sector, Costas Kadis visitou, á primeira hora da mañá, a lonxa do Porto Pesqueiro de Vigo, onde presenciou a descarga e poxa de peixe. A continuación, mantivo unha reunión co presidente portuario, Carlos Botana, que lle presentou a estratexia de 'crecemento azul' da terminal viguesa, destacando os seus proxectos ambientais.

Após estes contactos, Costas Kadis, acompañado por eurodeputados como Nicolás González Casares, Francisco Millán Mon e Ana Miranda, realizou unha travesía pola ría para coñecer, entre outras actividades, a produción mexilloeira.

Igualmente, o comisario europeo de Pesca e Oceános mantivo un encontro co alcalde de Vigo, Abel Caballero. Após a reunión, o rexedor explicou que quixo trasladar a Costas Kadis a importancia do sector para a economía e o emprego da cidade, así como a incidencia noutros ámbitos industriais como a construción naval.

Así mesmo, Caballero convidou a Kadis a acudir á próxima edición da feira Conxemar e subliñoulle a importancia de que haxa fondos para levar a cabo a transformación das frotas.