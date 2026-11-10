La Xunta aboga por unas condiciones laborales "dignas" para la sostenibilidad del sector pesquero

La conselleira do Mar, Marta Villaverde - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha defendido este martes la necesidad de avanzar hacia una actividad pesquera y acuícola en la que la sostenibilidad ambiental y económica vaya acompañada de unas condiciones laborales "dignas".

Así lo ha señalado durante la inauguración de la Jornada sobre la revisión final de la Guía Internacional de la FAO sobre Responsabilidad Social en las Cadenas de Valor de la Pesca y la Acuicultura, organizada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en colaboración con Conxemar, que se celebra hasta el próximo jueves en la sede de la asociación en Vigo.

Durante su intervención, Villaverde ha subrayado que la protección de los océanos debe ir acompañada de medidas que "garanticen unas condiciones de trabajo seguras, dignas y equitativas para los profesionales del sector".

En este sentido, ha destacado que la sostenibilidad social constituye un "pilar imprescindible" para asegurar la viabilidad económica de la actividad pesquera y acuícola a largo plazo, así como para afrontar desafíos como el relevo generacional y la soberanía alimentaria.