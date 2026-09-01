La Xunta aboga por diversificar producción en acuicultura y la oposición urge seguridad ante "grandes empresas"

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Isaac Rosón, ha fijado como reto apostar por una acuicultura en Galicia basada en la capacidad productiva, pero también en "la tecnología, la diversificación y la calidad".

Mientras el PSOE ha exigido "seguridad jurídica" de cara al nuevo decreto que ultima la Xunta para que el futuro del sector no se diseñe "pensando en las grandes empresas". Desde el BNG se ha criticado que "la mayoría" de la inversión autonómica sea "para tres empresas". Ambos partidos han pedido "diálogo" en este ámbito para consensuar la nueva regulación.

En la Comisión de Pesca y Marisqueo del Parlamento gallego, el director xeral ha hecho referencia tanto a la acuicultura marina como continental y con alusión a la necesidad de una visión "a largo plazo" abriendo "nuevas oportunidades".

Eso, ha dicho, "fortaleciendo la colaboración público-privada". Además, ha citado retos como el cambio climático, la modificación en los hábitos de consumo y el uso de recursos "de forma más eficiente".

MEJORAR LA COMPETITIVIDAD

"Nuestra competencia no está en Europa sino a nivel mundial", ha afirmado en referencia a países asiáticos. "No se puede competir por volumen hay que aspirar a ser competitivos y especializados en determinados segmentos", ha apostillado para incidir en que, aunque ha descendido la producción, ha aumentado su valor.

Por otra parte, ha asegurado que el mejillón sigue siendo la "columna vertebral", aunque ha remarcado que en el sector de la pesca son ya 20 granjas marinas "de alta especialización". En su exposición, ha apuntado a las inversiones para incentivar, entre otras, cría de rodaballo, lenguado o salmón, pero también para impulsar iniciativas en el ámbito tecnológico y científico, así como para llegar a nuevos mercados.

CRITICAS DE LA OPOSICIÓN

Asimismo, la diputada socialista Paloma Castro ha remarcado que la normativa "tiene que actualizarse para dar seguridad jurídica". Para ello, ha pedido "diálogo con el sector" de cara al desarrollo del nuevo decreto que ultima la Xunta para que no implique que las rías gallegas se conviertan "en superficies industriales".

Además, ha instado a "que lo que se genere en Galicia quede en Galicia y no poner nuestra lámina de agua a grandes operadores externos".

En la misma línea, la diputada del BNG Rosana Fernández ha recalcado que la producción de mejillón lleva "años a baja, con la menor producción de los últimos 25 años". Esto en una intervención en la que ha reprochado que las partidas de la Xunta vayan, sobre todo, ha insistido, a "acuicultura intensiva". "Dedicando el doble a tres empresas concretas", ha apostillado.

A su vez, Miguel Fidalgo (PP) ha criticado que la oposición tenga un discurso "distinto" en la Cámara autonómica y en el ámbito municipal. "No se puede defender el empleo industrial en el ayuntamiento y demonizarlo en el Parlamento", ha sentenciado para recalcar que "Galicia lidera la acuicultura en España" y defender las inversiones de la Xunta.

Fidalgo ha comenzado su intervención con críticas a la gestión del Gobierno central en Ceuta. "A ustedes no les importa", ha aseverado con respuesta por parte del PSOE y del BNG a la postura del PP y su actuación cuando gobernó.