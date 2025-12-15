Xunta y Anfaco renuevan su alianza para promocionar las conservas gallegas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consello de la Xunta ha autorizado este lunes la firma de un convenio entre la Consellería do Mar y Anfaco-Cytma para desarrollar en 2026 un programa de promoción de las conservas y productos del mar transformados.

El acuerdo moviliza casi 400.000 euros, de los que la Xunta aporta la mitad (con el 70 % de cofinanciación de la UE), para fortalecer la presencia de estos productos gallegos en los mercados nacionales e internacionales e incrementar su visibilidad entre los consumidores.

De este modo, se llevarán a cabo acciones de promoción y difusión, como actividades gastronómicas para poner en valor la calidad y valor nutricional de las conservas. También se impulsará una campaña digital para reforzar la presencia de estos productos en redes sociales y medios 'on line', mediante la creación de contenidos y material audiovisual.

Por otra parte, se apoyará la participación en ferias profesionales para favorecer encuentros comerciales con operadores y cadenas de distribución; o las jornadas dirigidas al sector para impulsar la modernización, digitalización y mejora de la competitividad.

PLANES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

Por otra parte, la Xunta ha informado también de que destinará 3,6 millones de euros a la financiación de los planes de producción y comercialización desarrollados en 2025 por las Organizaciones de Productores Pesqueros (OPP) de Galicia.

Se trata de la tercera línea de ayudas, cofinanciadas por la UE, para mejorar la actividad extractiva, la producción de recursos y la pesca artesanal.

De este modo, el Consello de la Xunta ha dado cuenta este lunes de la excención de garantías habilitada por la Consellería do Mar para facilitar a las OPP el acceso y solicitud de estas subvenciones.

IMPACTO DE LA CADENA MAR-INDUSTRIA

En el ámbito de la actividad pesquera y transformadora, la Xunta ha informado también de un convenio con la Universidad de Santiago de Compostela para la elaboración de tablas 'input-output' destinadas a medir el impacto de la cadena mar-industria en la economía de Galicia.

La administración autonómica destinará 132.000 euros a esta acción, conocida como proyecto Tiogal25, que se desarrollará hasta 2027, y que permitirá la actualización de estos datos (las últimas tablas datan de 2019), determinantes en la planificación y toma de decisiones en los ámbitos subsectoriales de la pesca.