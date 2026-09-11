La Xunta apela a la unidad entre el sector pesquero y las administraciones para reforzar la posición de Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha apelado a la "unidad de acción" entre el sector pesquero y las administraciones públicas para reforzar la posición de Galicia en los debates que "definirán" el futuro de la pesca europea.

Durante la clausura de la V Jornada Técnica de Pesca de Ribeira, organizada por la Sociedade Cooperativa Galega do Mar Santa Eugenia-OPP83, la titular de Mar ha destacado que el complejo mar-industria afronta una etapa "decisiva" marcada por la negociación del Marco Financiero Plurianual 2028-2034 y la futura reforma de la Política Pesquera Común .

Villaverde ha subrayado el "elevado" grado de consenso entre la Xunta y los profesionales del mar, remarcando que Bruselas no puede hacer "oídos sordos" ante las demandas de "la principal región pesquera de Europa". Entre las prioridades fijadas, ha situado el mantenimiento de un fondo europeo "específico, justo y suficiente" para la pesca y la acuicultura, defendiendo una asignación de partida de al menos 7.290 millones de euros.

En relación con la futura normativa comunitaria, la responsable autonómica ha enfatizado la necesidad de equiparar los aspectos sociales y económicos con la protección ambiental, situando los tres pilares al mismo nivel dentro de la sostenibilidad pesquera.

Asimismo, ha valorado la atención prestada a los principales retos de la flota, entre los que ha citado la disponibilidad de fondos accesibles para la renovación de buques, la reducción de cargas burocráticas, la revisión de los límites de capacidad y arqueo, la facilitación de la cesión de capacidad disponible y el impulso técnico y financiero a la descarbonización.