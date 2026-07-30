La Xunta apoya con 141.000 euros la actividad de la Federación Provincial de Cofradías de Pontevedra

SANTIAGO DE COMPOSTELA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Mar, Marta Villaverde, y el presidente de la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Pontevedra, José Manuel Rosas, han firmado en la sede de la entidad en Arcade dos convenios de colaboración por los que la Xunta destina un total de 141.000 euros a apoyar la actividad de este colectivo a favor del sector pesquero pontevedrés a lo largo del año 2026.

Según explican en un comunicado, la mayor parte de los fondos, 125.000 euros, tienen como objetivo apoyar el funcionamiento y la operativa diaria de la federación para garantizar el desarrollo de sus servicios, la asistencia técnica y la representación de los pósitos de la provincia.

Por su parte, la cuantía restante se destina a impulsar actuaciones de inversión para modernizar la gestión de la entidad y reforzar su capacidad técnica.

A través de esta aportación se adquirirán nuevos equipamientos informáticos y administrativos, material técnico para el seguimiento ambiental y apoyo científico, y se organizará una jornada de formación y asesoramiento sobre habilidades sociales y resolución de conflictos en el sector pesquero.