La Xunta autoriza convenios con las cofradías de Muros y Vilaxoán para la regeneración de bancos marisqueros

Archivo - Mariscadores recogen las conchas y el marisco muerto, en la playa de Testal, a 18 de marzo de 2026, en Noia, A Coruña, Galicia (España). Decenas de mariscadores de Noia recorren a pie la playa de Testal retirando las toneladas de bivalvo muerto - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Consello de la Xunta ha autorizado dos nuevos convenios con cofradías, con las de Muros y Vilaxoán, para regenerar y recuperar los bancos marisqueros gallegos tras las fuertes lluvias del pasado invierno.

Estos acuerdos se suman al de la pasada semana con la cofradía de Noia, el primero con los pósitos a raíz de los 22,7 millones de euros que inyectará la Xunta en el sector del mar ante la mortandad masiva del marisco gallego. Serán tres así los convenios hasta la fecha.

En rueda de prensa tras el Consello de la Xunta de este lunes, el presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, ha informado de que para estos dos convenios se destinan 560.000 euros, con 90 personas beneficiadas.

En el marco de este convenio, que fue anunciado en marzo por la conselleira do Mar, Marta Villaverde, los profesionales del sector podrán recibir una remuneración de hasta 700 euros por entre 10 y 12 días al mes de participación en diferentes trabajos mientras los bancos estén cerrados.

El acuerdo, cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa), recoge un plan de restauración de hábitats y zonas de producción marisquera con un cronograma detallado para la implicación directa del sector en las tareas de recuperación, entre las que se encuentran siembra de bivalvos, retirada de basura o acondicionamiento de zonas de producción.