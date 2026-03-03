Xunta y Clusaga colaboran para impulsar la innovación y la competitividad del sector marítimo y alimentario

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, en la firma del convenio con Clusaga. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, firmó este martes un convenio de colaboración con el Clúster Alimentario de Galicia (Clusaga) con para impulsar acciones para avanzar en la innovación, internacionalización y mejora de la competitividad del sector marítimo y alimentario gallego.

En este sentido, Villaverde indicó que se trata de "seguir profundizando" en la consolidación de Galicia como región líder europea en la producción pesquera y acuícola.

El acuerdo establece un marco de cooperación para el desarrollo de iniciativas centradas en la valorización de los productos del mar, la promoción de la calidad diferenciada y el impulso de proyectos de I+D+i que favorezcan la sostenibilidad y la transformación digital de la cadena mar-industria.

"La colaboración público-privada es clave para seguir generando valor añadido, abrir nuevos mercados y reforzar el posicionamiento de los productos gallegos tanto a nivel nacional como internacional", remarcó la conselleira.

El convenio está dotado con 185.500 euros, financiado al 50% por las partes, y también contempla el desarrollo de acciones de innovación vinculadas a la transformación y comercialización de productos del mar, organización de jornadas técnicas y acciones formativas para empresas del sector e Impulso de prácticas sostenibles y economía circular en la industria alimentaria marina.