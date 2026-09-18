La Xunta concede una prórroga a una cetárea para ocupar 240 metros cuadrados de uso público en Sanxenxo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha concedido una prórroga para ocupar 240 metros cuadrados de terrenos de dominio público marítimo-terrestre (DPMT) en Sanxenxo, con destino a un galpón y una tubería con toma de agua de mar ligados a una cetárea --un vivero dedicado a los seres vivos marinos--.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en nota de prensa, según el anuncio publicado este viernes en el Diario Oficial de Galicia (DOG), se trata de una prórroga extraordinaria por 10 años y de la modificación sustancial de la concesión inicial otorgada en 1962.

La solicitud fue presentada inicialmente por el promotor ante Costas del Estado en 2017, y la Xunta recibió el expediente en septiembre del año pasado, tras asumir el traspaso efectivo de las funciones y servicios para la gestión del litoral.

Con respecto a la superficie ocupada, 160 m2 corresponden a la explanada construida y a la parte del galpón, y los 80 m2 restantes a las tuberías de captación.

En este contexto, el Gobierno gallego ha destacado la importancia de la prórroga al afectar a una infraestructura "esencial" para la actividad que desarrolla la cetárea, dotada de zona para cocer productos pesqueros y asociada a un conocido restaurante de la zona.