La Xunta convocará ayudas por 1,3 millones de euros para recoger algas que amenacen a los bancos marisqueros

Archivo - Vidrios, algas y plásticos, elementos más retirados del mar en Galicia en 2024, tras recoger 425 toneladas desde 2020. - XUNTA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las cofradías de pescadores y otras entidades que recojan algas y residuos que puedan afectar a los bancos marisqueros en Galicia podrán acceder a 1,3 millones de euros en ayudas que ofertarán la Xunta en las "próximas semanas".

Así se ha detallado este lunes durante el Consello del Gobierno gallego, que ante la ausencia del presidente, Alfonso Rueda, ha sido presidido por el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo.

Además de las cofradías, podrán presentar las solicitudes organizaciones de productores pesqueros, cooperativas del mar y otras entidades asociativas sin ánimo de lucro.

Durante el Consello, se ha avanzado que la convocatoria de estas ayudas para el año 2026, destinadas a financiar proyectos colectivos de conservación, se publicará en las próximas semanas en el Diario Oficial de Galicia.

En este sentido, los proyectos "subvencionables" incluyen acciones de pesca de basura activa y pasiva en el mar y en las playas, retirada de artes de pesca perdidas, recogida de algas en zonas con proliferación anormal, así como actuaciones de gestión, reciclaje, valorización de los residuos e "iniciativas de divulgación y sensibilización ambiental".

Según la Xunta, estas líneas de apoyo están enmarcadas en el 'Plan Mar Limpo horizonte 2030', impulsado por la Consellería do Mar y que tiene como objetivo contribuir a un medio costero y marino limpio, saludable y productivo.