La Xunta destaca en el Conxemar Fest la alianza entre música y gastronomía para acercar el mar a los jóvenes

SANTIAGO DE COMPOSTELA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha destacado en el Conxemar Fest: Fish & Hits la "alianza perfecta entre música y gastronomía" para despertar el interés de los jóvenes por los productos pesqueros en un ambiente festivo y urbano.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en nota de prensa, la cita se consolida como la antesala lúdica a la Feira Internacional Conxemar, que se celebrará la próxima semana. En ella se combinan actuaciones en vivo con degustaciones gastronómicas.

En su intervención en el evento, la titular de Mar ha puesto en valor el éxito de convocatoria del concurso, que en esta edición recibió 168 propuestas de grupos y solistas procedentes de las cuatro provincias gallegas.

"El mar no está solo en nuestra tradición; es nuestro presente y tiene que seguir siendo nuestro futuro", ha remarcado Villaverde, incidiendo en que resulta "esencial" que las nuevas generaciones perciban el sector marítimo como una actividad "puntera, moderna y llena de oportunidades profesionales".

Este viernes ha contado con las actuaciones en directo de los cinco proyectos finalistas: Cora, El Último Ciclista, Grandío, Noite Atari e Os Carismáticos. Todos ellos, optaron a una bolsa total de 10.000 euros en premios. Paralelamente, el público pudo degustar diferentes tipos de tapas en tres 'foodtrucks'.

Con todo, ha concluido manifestando su deseo de que la juventud sea la principal embajadora de Galicia y que "lleve con orgullo la calidad de los productos por bandera".