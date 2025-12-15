La Xunta destina 50.000 euros a ayudas para impulsar acciones divulgativas y de vigilancia fluvial

SANTIAGO DE COMPOSTELA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha convocado, con un presupuesto global de 50.000 euros, ayudas dirigidas a las entidades colaboradoras de pesca continental para apoyarlas en la ejecución de acciones divulgativas y de vigilancia fluvial en los ríos de la comunidad.

El Diario Ofiical de Galicia publica este lunes la orden de la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático a la que podrán acceder, a partir de este martes y durante el plazo de un mes, las 69 asociaciones de pesca que hay en la actualidad en Galicia.

La ayuda podrá alcanzar el 100% de los gastos subvencionables, con un máximo de 9.360 euros en el caso de acciones enmarcadas en la sublínea de vigilancia de tramos de pesca continental y de 2.500 euros para la promoción de actividades divulgativas o formativas, charlas y talleres, la elaboración del material divulgativo y la adquisición de equipamiento de apoyo necesario para su desarrollo.

Las entidades que resulten beneficiarias podrán solicitar un anticipo de hasta el 50% del importe de la subvención concendida en un plazo de 10 días contados a partir del día siguiente al de la notificación de la concesión.

Los objetivos principales que busca fomentar la Xunta, apuntan en un comunicado, son "reforzar el control, la protección y la conservación de los ríos gallegos y contribuir a la divulgación de la importancia de una pesca fluvial más sostenible, especialmente entre los más pequeños y los jóvenes, con el fin de asegurar el necesario cambio generacional".