La Xunta destinará 4,3 millones a conservación y restauración de bancos marisqueros entre 2026 y 2028

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consello de la Xunta ha dado cuenta este lunes de una iniciativa de la Consellería do Mar para invertir 4,3 millones de euros en actuaciones de conservación y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas vinculados al marisqueo sostenible en el período 2026-2028.

Los trabajados, cofinanciados con fondos europeos, serán ejecutados por la empresa pública Seaga y buscan mejorar el estado ambiental de los bancos y su capacidad productiva, con actuaciones guiadas por criterios científicos.

Los trabajos comenzarán con la realización de estudios científicos en hábitats de especial interés para la actividad marisquera, con el fin de conocer el estado de los sedimentos, la distribución de la población de moluscos y las condiciones ambientales de la superficie productiva.

A partir de los resultados obtenidos se elaborarán proyectos específicos de conservación y restauración, con acciones como el control de especies 'competidoras', retirada de residuos, sembrado y traslado controlado de moluscos, dragados o mejora de sustratos.

El programa también incluye un seguimiento científico para evaluar la eficacia de las medidas, para lo que se llevarán a cabo controles oceanográficos, estudios de laboratorio, registro de actividad extractiva y sistema de monitorización de la fauna.

Asimismo, la Consellería do Mar prestará apoyo a las cofradías que promuevan actuaciones de mejora en sus ámbitos territoriales, especialmente cuando no dispongan de los medios necesarios para hacerlas por sí mismas. Igualmente, los resultados de los estudios se difundirán para conocimiento del sector y para facilitar que puedan aplicar otras medidas de mejora ambiental.

BANCOS MARISQUEROS DE MIÑO

Por otra parte, el Consello también ha dado cuenta de un convenio entre la Consellería do Mar y la Cofradía de Pescadores de Miño por importe de algo más de 276.000 euros (cofinanciados por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura), con el fin de llevar a cabo un plan de restauración de zonas de producción marisquera afectadas por los temporales de principio de año.

Las actuaciones se llevarán a cabo prioritariamente en los bancos marisqueros entre el final de la Praia Grande de Miño y Punta Allo, y entre el canal de Hervás y Punta Curveira. El proyecto presentado por la cofradía prevé el acondicionamiento del sustrato para mejorar las condiciones del hábitat, acciones de control de depredadores en el banco de Bañobre, retirada de ostra japonesa, etc.

También se llevarán a cabo trabajos de rareo y traslado de almeja final, japónica y berberecho, para optimizar su crecimiento y rendimiento productivo; preengorde de semilla en instalaciones específicas de Bañobre y el puerto de Miño, y posterior sembrado de un millón de ejemplares de almeja fina.

El plan contará con la participación de 18 personas mariscadoras de la cofradía, que percibirán hasta 700 euros mensuales para asegurar una alternativa económica a las profesionales afectadas por el cese de actividad, mientras se llevan a cabo esos trabajos de recuperación.