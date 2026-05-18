Xunta ensalza al sector logístico por su papel en la distribución de productos del mar en "óptimas" condiciones

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, con responsables del Grupo Norfrío - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, acompañada por el director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Isaac Rosón, ha ensalzado este lunes el papel que desarrollan las empresas logísticas a la hora de distribuir los productos del mar en "óptimas" condiciones por los puntos de venta nacionales e internacionales.

Así lo ha asegurado en un encuentro con responsables del Grupo Norfrío, empresa referente europeo en la logística del frío, según ha informado el Gobierno gallego en una nota de prensa.

En la reunión, los representantes de la compañía, con cuatro décadas de trayectoria en el sector, han resumido su actividad actual y las principales líneas de trabajo de la firma con sede en el ayuntamiento de Mos (Pontevedra).

El encuentro, enmarcado en el diálogo de la Xunta con los distintos agentes vinculados a la cadena mar-industria, ha permitido analizar la situación del sector y "la importancia estratégica de esta actividad para el tejido productivo gallego".