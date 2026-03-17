Xunta y FIAB firman un convenio para impulsar la promoción de los productos de la cadena mar-industria gallega

Xunta y FIAB firman un convenio para impulsar la internacionalización y promoción de los productos gallegos - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha firmado este martes un convenio de colaboración con la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) con el objetivo de continuar impulsando este año acciones de "promoción, innovación e internacionalización" de los productos de la cadena mar-industria gallega.

Según ha recordado la Xunta en una nota de prensa, este acuerdo se enmarca en la estrategia del Gobierno gallego de apoyar al tejido empresarial vinculado a la actividad marítimo-pesquera, un sector "clave" para la economía gallega por su peso en términos de empleo y capacidad exportadora.

A través de esta colaboración se desarrollarán distintas iniciativas destinadas a "reforzar la visibilidad y el posicionamiento" de aquellos productos del mar que se elaboran en Galicia.

En este sentido, la Consellería ha señalado que la renovación de este convenio facilitará que ocho empresas gallegas participen en las ferias SIAL Canadá, que se celebrará del 29 de abril al 1 de mayo; y otras 13 en la PLMA Ámsterdam, que tendrá lugar los días 19 y 20 de mayo.

Además de otras acciones de divulgación orientadas a poner en valor la "calidad, sostenibilidad y trazabilidad" de los productos pesqueros y acuícolas. "Galicia cuenta con una de las industrias transformadoras de productos del mar más relevantes de Europa, con una potente capacidad de innovación y una amplia presencia en los mercados internacionales", ha destacado la conselleira durante la firma del convenio.