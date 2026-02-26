La Xunta iniciará en primavera los dragados de los puertos de Miño, Barallobre y Pontedeume (A Coruña) - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, iniciará en la próxima primavera las obras de dragado de los puertos coruñeses de Miño, Barallobre y Pontedeume, "contratadas conjuntamente por sus características similares y cercanía".

Así lo ha anunciado este jueves la titular del departamento autonómico, Marta Villaverde, en una visita al muelle de Miño en la que ha recordado que la Xunta invertirá en esta actuación conjunta 1,3 millones de euros.

Villaverde, que estuvo acompañada por el presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, ha indicado que los trabajos comenzarán por el puerto de Miño "dadas las necesidades de incrementar calado que presenta esta instalación".

Tal y como ha explicado la conselleira, las obras se encuentran ya contratadas por importe de 940.000 euros, a los que se suman 120.000 euros más de los estudios ambientales previos y 235.000 del programa de vigilancia ambiental.

Marta Villaverde ha subrayado que los trabajos permitirán recuperar los calados que mejorarán la operatividad de las dársenas en condiciones de seguridad. Las obras tendrán un plazo de ejecución de 9 meses una vez iniciadas.

En total, en los tres puertos se dragará un volumen total estimado en cerca de 38.000 metros cúbicos de áridos. Para la ejecución de las obras está previsto el empleo de una "draga de cuchara" que transportará el material extraído hasta el punto de vertido en alta mar.

En concreto, en el puerto de Miño se dragará el interior de la dársena hasta la cuota -1 metro. La superficie de dragado es de 8.000 metros cuadrados y el volumen estimado es de 15.000 metros cúbicos.

En el marco de la visita al puerto de Miño, la conselleira do Mar se ha reunido con la Cofradía de Pescadores de la localidad para abordar cuestiones de interés para el sector, entre ellas la situación de los bancos marisqueros que gestiona el pósito, los condicionantes microbiológicos de algunas zonas de extracción y las posibles líneas de trabajo conjuntas para mejorar la viabilidad de la actividad.