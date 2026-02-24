La Xunta insta al Gobierno a hacer un "frente común" para trabajar por un fondo europeo específico para la pesca

SANTIAGO DE COMPOSTELA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La conselleira del Mar, Marta Villaverde, ha instado este martes al Gobierno central a promover un "frente común" con el conjunto de las comunidades autónomas para consensuar una estrategia nacional "sólida y coordinada" en defensa de un fondo europeo específico para la pesca.

Así lo ha trasladado en el primer encuentro por videoconferencia del grupo de trabajo de las comunidades con la secretaria general de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), en el que se han abordado las implicaciones que tendrá para el sector marítimo-pesquero el diseño del nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) de la Unión Europea para el período 2028-2034.

Durante la reunión, la titular do Mar ha subrayado la necesidad de avanzar de una manera "planificada y anticipada" en este proceso, de manera que España acuda a las negociaciones europeas con una posición común "que recoja las particularidades de las regiones más dependientes de la pesca y de la acuicultura".

En este sentido, ha advertido de que "la falta de una hoja de ruta compartida podría debilitar la defensa de los intereses del sector y comprometer la capacidad de Galicia para seguir desarrollando una política pesquería sostenible y competitiva".

"El objetivo último es garantizar un marco financiero ambicioso, estable y suficiente que permita dar continuidad a la Política Pesquera Común, apoyar la sostenibilidad económica, social y ambiental de la actividad y hacer frente a los retos actuales, como la transición energética, el relevo generacional o la adaptación a las consecuencias del cambio climático", ha recogido la Xunta en una nota de prensa.