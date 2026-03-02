La Xunta intensifica el muestreo técnico en el banco marisquero de Pontedeume (A Coruña) para evaluar los daños

FERROL 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Mar de la Xunta de Galicia ha intensificado las labores de muestreo y evaluación técnica en los bancos marisqueros afectados por los recientes temporales, entre los que se encuentra el del municipio de Pontedeume (A Coruña).

La directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Suárez, supervisó este lunes personalmente los trabajos de campo realizados en el banco de Croa, en el ámbito de la cofradía de la comarca del Eume.

Estas actuaciones forman parte del plan de actuación ante eventos de baja salinidad, una hoja de ruta diseñada por el Centro de Investigaciones Marinas (CIMA) y actualizada el pasado mes de febrero para responder de forma científica y objetiva a los impactos climáticos en el litoral.

Los registros en Pontedeume, al igual que en otros puntos de las provincias de A Coruña y Pontevedra, son ejecutados por las asistencias técnicas de las cofradías en coordinación directa con la Consellería.

Para estas labores se está empleando la herramienta tecnológica ARouSA, que permite determinar con precisión los índices de mortalidad: mortalidad severa (cuando afecta a un 50% o más del berberecho y la almeja babosa, o a un 15% o más de la almeja fina o japonesa); mortalidad moderada (valores inferiores a los anteriores, pero con un impacto relevante para la viabilidad del banco).

TOMA DE "DECISIONES JUSTIFICADAS"

La Consellería ha remarcado que este procedimiento riguroso es "indispensable para garantizar decisiones justificadas". Los datos recabados en Croa y otros bancos permitirán a la Administración autonómica determinar la duración de posibles cierres y fundamentar medidas de apoyo específicas.

Entre las acciones previstas, en caso de que los informes técnicos así lo aconsejen, se encuentran los ceses de actividad por causa de fuerza mayor y otras ayudas de carácter administrativo y económico para el sector.

Los trabajos de seguimiento se prolongarán durante las próximas semanas en toda la comunidad, incluyendo las rías de Ares, Betanzos, Ferrol y O Burgo, con el fin de obtener una visión global y comparada de la afección real del recurso marisquero en Galicia.