La Xunta invierte 650.000 euros en avances en los puertos de Muros y Esteiro (A Coruña) - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, invertirá este año 650.000 euros en mejoras en los puertos del municipio coruñés de Muros, Muros y Esteiro. Así lo ha comunicado este jueves la conselleira, Marta Villaverde, en una visita a la dársena en la que ha informado de las próximas actuaciones.

Villaverde, que estuvo acompañada por el presidente de Portos, José Antonio Álvarez, ha explicado que el ente público invertirá 70.000 euros en la renovación integral del pavimento de madera del pantalán profesional para embarcaciones mejilloneras del puerto de Muros.

Esta actuación se encuentra en licitación dentro de un contrato global para una decena de muelles por importe de 640.000 euros, según ha subrayado la Xunta en una nota de prensa.

Con este plan, el ente público reforzará la resistencia de las instalaciones flotantes ante condiciones adversas en este muelle así como en los de Lorbé (Oleiros), Muxía, A Barquiña (Outes), Ribeira, A Pobra do Caramiñal, Carril (Vilagarcía de Arousa), Vilanova de Arousa, O Grove y Baiona.

El plazo de ejecución previsto para los trabajos es de siete meses. En concreto, en el puerto de Muros se actuará sobre el pantalán mejillonero situado en la punta del dique.

Durante su visita, Villaverde ha recordado que Portos de Galicia tiene contratada ya la mejora de la rampa de Esteiro, en la que invertirá 215.000 euros y que dará comienzo esta primavera.

Finalmente la conselleira ha destacado la inversión que el ente público tiene ya en ejecución en el puerto de Muros para la reconstrucción del muelle interior. Esta obra tiene un importe de 361.000 euros y su finalización está prevista para el mes de mayo.