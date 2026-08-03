La Xunta lanza una línea de ayudas de 800.000 euros para adquirir semillas para repoblar los bancos marisqueros

SANTIAGO DE COMPOSTELA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Mar ha establecido las bases y la convocatoria para el año 2026 de las ayudas de 800.000 euros para la adquisición de semillas para repoblar, recuperar y reparar los bancos marisqueros dañados por los episodios de lluvia registrados a comienzos de año.

Tal y como ha explicado el mandatario gallego, Alfonso Rueda, en la comparecencia posterior al Consello da Xunta, la medida tiene como finalidad "ayudar a recuperar el potencial productivo y paliar las pérdidas sufridas en el sector marisquero tras los temporales". A causa de las intensas lluvias, se produjo un descenso de la salinidad del agua de las rías, y como consecuencia, la mortalidad de moluscos bivalvos alcanzó el 100% en algunos bancos.

Podrán optar a estas ayudas -- de forma individual o agrupada -- las cofradías de pescadores, organizaciones de productores, cooperativas del mar, asociaciones profesionales y demás entidades asociativas titulares de planes de gestión marisquera en régimen de cogestión que tengan su sede social en Galicia.

En este sentido, la intensidad de la subvención podrá alcanzar hasta el 100 % de los gastos subvencionables, con un límite máximo de 20.000 euros por proyecto y un precio máximo de 0,025 euros (sin IVA) por cada unidad de semilla adquirida. La semilla deberá proceder exclusivamente de criadero, contar con el correspondiente permiso de inmersión y corresponder a especies autorizadas comercialmente.

Como novedad, las ayudas se concederán mediante el régimen de concurrencia no competitiva y se gestionarán y resolverán por estricto orden de entrada de las solicitudes completas presentadas en la sede electrónica de la Xunta, hasta agotarse el crédito disponible. El plazo para presentar las solicitudes será de un mes a partir del quinto día hábil siguiente al de la publicación de la orden en el Diario Oficial de Galicia.

PRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE ALMEJA Y OSTRA

También, el Consello da Xunta ha dado luz verde a la firma de un convenio de colaboración entre la Consellería do Mar y la Universidad de Santiago de Compostela (USC) para impulsar el proyecto de investigación Optimización de la inducción de la metamorfosis en almejas y ostras de interés marisquero (Opimetacri), desarrollado conjuntamente por el Centro de Investigacións Mariñas de Galicia (CIMA) y el grupo universitario Acuibiomol.

Dicha actuación contará con una inversión total de 59.443 euros, aportados por la Administración autonómica, y se desarrollará durante el período 2026-2029.

Según ha explicado el Gobierno autonómico, esta línea de trabajo tiene como principal objetivo resolver una de las fases más sensibles de la producción de semilla de bivalvos en criadero. La investigación se centrará en la fase de metamorfosis -- paso de larva planctónica a juvenil bentónico --, uno de los momentos más "delicados" del proceso productivo, en el que se registran tasas de mortalidad que con frecuencia superan el 90 %.

Con esta sinergia, los investigadores podrán validar en condiciones reales de criadero los inductores químicos y los criterios de competencia larvaria previamente identificados en el laboratorio para la almeja fina, la almeja babosa y la almeja japonesa. Además, ampliarán estos análisis a la almeja rubia y la ostra plana, cuyo cultivo en criadero está menos desarrollado.

EFICIENCIA ENERGÉTICA DE BUQUES DE PESCA

Finalmente, para cerrar el bloque marítimo, dio el visto bueno al informe en el que se da cuenta de la relación de proyectos de propietarios de buques pesqueros destinados al fomento de la pesca sostenible, y que son subvencionados por la Consellería do Mar, a través del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa) para 2026.

Un total de 135 actuaciones se benefician de estas ayudas, con las que el Gobierno gallego contribuye también a fomentar el relevo generacional.

Entre ellas, las hay relacionadas con la disminución del impacto de la actividad pesquera sobre los ecosistemas marinos, la mejora de las condiciones laborales y de seguridad a bordo y, de forma paralela, con el aumento de la eficiencia energética, la reducción de las emisiones de CO2 y la promoción de la economía circular y la seguridad alimentaria.

Así, todas las propuestas de proyectos presentadas a la convocatoria recibirán ayudas, por un importe total concedido de más de tres millones de euros.