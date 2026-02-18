Xunta y Nueva Pescanova avanzan en la organización del Global Sustainable Seafood Galicia Forum

Reunión del director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Isaac Rosón, con representantes de la Fundación Nueva Pescanova para avanzar en la organización de la GLobal Sustainable Seafood Galicia Forum. - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Isaac Rosón, se ha reunido este miércoles con representantes de la Fundación Nueva Pescanova para abordar la organización de una nueva edición del Global Sustainable Seafood Galicia Forum, que se celebrará en Vigo el 28 de abril y en el que volverá a colaborar la Consellería do Mar.

La Xunta ha reafirmado su compromiso con esta cita, que se ha consolidado como referencia para el debate sobre el futuro del sector pesquero y acuícola, y que reúne cada año a representantes institucionales, científicos, empresas, organizaciones profesionales y expertos internacionales para analizar los retos y oportunidades de este sector.

La Consellería do Mar ha destacado la importancia de seguir apoyando este tipo de espacios de diálogo y reflexión, que contribuyen a "reforzar la posición de Galicia como referente europeo e internacional en el ámbito de la pesca sostenible y de la transformación y comercialización de productos pesqueros".