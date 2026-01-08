La Xunta otorga la concesión para que la antigua lonja de Ribeira (A Coruña) funcione como nueva nave de redes

La Xunta otorga la concesión para que la antigua lonja de Ribeira funcione como nueva nave de redes - LUIS POLO

SANTIAGO DE COMPOSTELA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, ha impulsado la reactivación de la actividad en el edificio de la lonja vieja del puerto de Ribeira que funcionará a partir de ahora como nueva nave de redes.

Así lo ha comunicado este jueves la titular del departamento autonómico, Marta Villaverde, en una visita en la que ha informado de que el ente público ha otorgado una concesión administrativa que permitirá el nuevo uso.

En este contexto, ha explicado que la concesión tendrá un plazo de vigencia de cinco años con posibilidad de prórroga y se autoriza así el desarrollo de actividad de nave de redes, pero también aula de formación náutico pesquera.

Para promover dicha actividad, Portos de Galicia aplicará una bonificación del 95% de las tasas por ocupación del suelo e incentivará la actividad profesional en un inmueble de 2.500 metros cuadrados, que quedó en desuso después del traslado de la lonja al edificio actual, según ha recordado la Xunta en una nota de prensa.