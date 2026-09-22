La Xunta promueve una mayor presencia de mujeres en espacios de decisión del sector pesquero y marisquero

Archivo - La conselleira do Mar, Marta Villaverde, en una jornada sobre 'Mujer y Mar' - XUNTA - Archivo

PONTEVEDRA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha inaugurado en Arcade (Pontevedra) la primera jornada 'Mujer, Mar y Liderazgo', un encuentro organizado por la Consellería do Mar en colaboración con las federaciones de cofradías de pescadores provinciales.

El objetivo es, informa la Xunta, fomentar la participación de las mujeres en los espacios de representación y toma de decisiones del sector pesquero y marisquero.

"Una iniciativa que está especialmente orientada a las mujeres trabajadoras del mar y que tendrá continuidad en las otras provincias costeras de Galicia", añade.

Durante la apertura, Villaverde ha destacado que el sector afronta "importantes retos relacionados con la innovación y la transformación, la sustentabilidad de los recursos y el cambio generacional", desafíos en los que ha considerado "imprescindible" contar con el talento y al capacidad de liderazgo de las mujeres.