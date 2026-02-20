La Xunta reclama que se valore el impacto socioeconómico de la angula frente al "sesgo medioambientalista"

FERROL, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha defendido este viernes en Ferrol la necesidad de proteger la actividad pesquera de la angula y la anguila en Galicia, instando a las autoridades competentes a no limitarse a un "sesgo medioambientalista" y a tener en cuenta el impacto socioeconómico que cualquier restricción supone para las comunidades costeras.

En un acto en Ferrol, a preguntas de los medios sobre la situación de esta especie, Villaverde ha mostrado su respaldo a un sector que, según sus palabras, lleva años realizando un "esfuerzo muy grande" mediante la ampliación de las vedas y la reducción de capturas. "En Galicia hacemos una pesquería responsable donde solo se capturan ejemplares adultos", ha reivindicado la titular de Mar, quien ha recordado que este recurso es vital para la economía de tres rías gallegas.

En el caso concreto de la Cofradía de Ferrol, la conselleira ha señalado que existe una flota que depende directamente de este recurso local, por lo que ha insistido en que las decisiones regulatorias deben equilibrar la conservación de la especie con la supervivencia económica de los profesionales del mar.

VISITA A LA AUTORIDAD PORTUARIA DE FERROL

Estas declaraciones se han producido en el marco de una visita institucional a la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, dentro de la ronda de contactos que Villaverde está manteniendo con las cinco autoridades portuarias de interés general en Galicia.

La conselleira, que se ha reunido con el presidente del ente portuario, Francisco Barea, ha destacado que, más allá de las infraestructuras, puertos como el de Ferrol son "motores económicos" fundamentales tanto en el ámbito logístico y energético como en el pesquero. "La colaboración entre administraciones es necesaria para que el trabajo salga adelante y para conocer de primera mano los proyectos y necesidades de cada puerto", ha explicado.

Durante el encuentro, se han abordado temas estratégicos para la zona, incluyendo proyectos de regeneración y la relación directa con la lonja y la cofradía local.

Villaverde ha concluido reiterando el compromiso de la Xunta para facilitar la generación de empleo y dinamismo económico en las ciudades portuarias gallegas.