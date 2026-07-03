La Xunta se reúne con el Gobierno central para "reforzar" la colaboración en control e inspección pesquero

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, y la secretaria xeral de Pesca, Isabel Artime - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, se ha reunido con la secretaria general de Pesca, Isabel Artime, con el objetivo de "reforzar" la colaboración institucional con respecto al control e inspección pesquero.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, en el encuentro ambas administraciones "constataron la importancia de ahondar en el trabajo conjunto" para garantizar así una "explotación sostenible" de los recursos marinos.

En la reunión, la delegación gallega abordó la "necesidad" de avanzar en la integración de sistemas informáticos de supervisión y control de cotas y de la comercialización de los productos pesqueros y de acuicultura.

Para Mar, la puesta en marcha de otros mecanismos permitiría "mejorar la eficiencia" de los recursos públicos sobre el litoral, dotando a los equipos de inspección de un ecosistema unificado para actuar con "mayor celeridad".

Marta Villaverde ha señalado que este "intercambio fluido de información recíproca" y la "suma de esfuerzos" entre administraciones resultan "claves" para el desarrollo de una vigilancia "inteligente y coordinada".

Además, ha asegurado que unificar criterios preventivos y logísticos "optimiza" las tareas de control de la actividad pesquera y dota de "mayor seguridad y estabilidad" a toda la cadena mar-industria.