La Xunta y el sector acuerdan esperar a la campaña de Navidad para abrir el marisqueo libre en Ares-Sada

La la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles Vázquez, mantuvo un encuentro con representantes del sector - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Xunta y el sector han acordado esperar a la campaña de Navidad para abrir el marisqueo libre en Ares-Sada con la premisa de dar tiempo a los bivalvos para que completen su crecimiento en el medio natural.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en nota de prensa, la decisión se adoptó tras evaluar los muestreos del Centro de Investigacións Mariñas de Galicia (CIMA), que constatan un incremento del stock de talla precomercial de almeja babosa y almeja rubia.

Este martes la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles Vázquez, mantuvo un encuentro con representantes del sector para analizar la situación de los bancos de libre marisqueo de la ría de Ares-Sada.

En la reunión, enmarcada en el modelo de cogestión que rige la actividad marisquera, se consensuó aplazar la apertura de la actividad extractiva y esperar a la campaña de Navidad, con el objetivo de "maximizar la rentabilidad económica y comercial de las capturas".

Esta medida, ha justificado la Xunta, se basa en los resultados de los últimos muestreos técnicos, que constatan una evolución biológica "positiva" y un incremento "muy significativo" del stock juvenil y de talla precomercial de almeja babosa y almeja rubia.

Ante este escenario, la Administración autonómica y las cofradías coincidieron en dar tiempo a los bivalvos para que completen su crecimiento en el medio natural, garantizando que alcancen el tamaño comercial "óptimo" durante los meses de mayor demanda y cotización en los mercados.

De cara al próximo mes de noviembre se ha acordado llevar a cabo nuevos muestreos y valorar nuevamente la situación para determinar la viabilidad y las condiciones de una posible apertura temporal en diciembre.