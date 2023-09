La Xunta trabaja en una hoja de ruta para mejorar la adaptación al cambio climático de la almeja y el mejillón

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Antonio Basanta, ha destacado que Galicia trabaja en la puesta en marcha de una hoja de ruta encaminada a conseguir la mejor adaptación al cambio climático en los sectores de la almeja y del mejillón, dos actividades que el año pasado facturaron más de 230 millones.

Así lo ha apuntado durante la clausura del taller 'Accións de adaptación ao cambio climático no sector da ameixa e o mexillón en Galicia', celebrado en Vilagarcía y que se incluye dentro del proyecto 'TransformAr', que en la comunidad coordina el Centro Tecnolóxico do Mar-Fundación Cetmar, dependiente de la Consellería do Mar. Cuenta con la colaboración de la Universidade Vigo, de la Fundación Empresa Universidade Galega (Feuga) y de expertos del Instituto de Investigaciones Marinas (IIM-CSIC).

A través de esta iniciativa Galicia buscará estudiar el impacto de las condiciones oceanográficas en la producción de mejillón, con un avance hacia digitalización con la monitorización en tiempo real de una batea dotada de sensores.

Además, evaluará la evolución de los bancos de cultivo y marisqueo de almeja a través de un modelo matemático para explorar estrategias de gestión adecuadas y, a través de un índice de resiliencia, identificará la capacidad de adaptación al cambio y permitirá priorizar las acciones que deban acometerse.

La comunidad gallega será pionera en proporcionar soluciones para la miticultura y el marisqueo en una iniciativa de la UE que involucra a 22 socios de 11 países y que extiende su plazo de ejecución hasta el segundo semestre de 2025.