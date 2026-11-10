La Xunta ve "imprescindible" mantener unas condiciones laborales "dignas" para la sostenibilidad del sector

VIGO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha considerado "imprescindible" mantener unas condiciones laborales "dignas" para la sostenibilidad del sector pesquero.

Así lo ha señalado durante su participación en la inauguración de las jornadas sobre la revisión final de la Guía Internacional de la FAO sobre Responsabilidad Social en las cadenas de valor de la pesca y la acuicultura, organizadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en colaboración con Conxemar, que se celebran hasta el próximo jueves en la sede de la asociación en Vigo. Allí, la responsable de Mar ha defendido la necesidad de avanzar hacia una actividad pesquera y acuícola en la que la sostenibilidad ambiental y económica vayan acompañadas de la protección de los derechos humanos y laborales de los trabajadores.

Villaverde ha incidido en que la protección de los océanos debe ir ligada a medidas que garanticen unas condiciones de trabajo "seguras, dignas y equitativas" para los profesionales del sector. En este sentido, ha destacado que la sostenibilidad social constituye un pilar imprescindible para asegurar la viabilidad económica de la actividad pesquera y acuícola a largo plazo, así como para afrontar desafíos como el relevo generacional y la soberanía alimentaria.

La conselleira también ha puesto en valor la elección de Vigo como sede de este encuentro internacional, que reúne especialistas procedentes de distintos países para analizar el futuro de la responsabilidad social en las cadenas de valor de los productos del mar.

Ella ha destacado la relevancia del tejido pesquero, transformador y logístico gallego, insistiendo en que el liderazgo del sector no debe medirse únicamente en términos de capturas o exportaciones, sino también por su compromiso con las personas y con las condiciones en las que se desarrolla esta actividad.

Durante tres jornadas, especialistas y representantes sectoriales examinarán el borrador para evaluar su aplicación práctica y proponer mejoras antes de su consolidación.