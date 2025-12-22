Abel Caballero calcula que la Navidad de Vigo genera en la actualidad cerca de 4.000 empleos en la ciudad

VIGO 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha asegurado que la Navidad genera en la actualidad cerca de 4.000 empleos en la ciudad, gracias al tirón de las luces de la urbe olívica.

En un audio remitido a los medios de comunicación, el regidor ha dicho que Vigo "sigue batiendo récords turísticos", con un nivel de ocupación hotelera del 74% este pasado fin de semana.

Según él, esto supone miles de personas que llegan a la ciudad, generando unos 4.000 empleos y apoyando al comercio y demás negocios.